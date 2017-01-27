Ordu'daki Trafik Kazası

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Kefal (40), memleketi Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.



Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınan Kefal'in naaşı Görele Hasanağa Merkez camine getirildi.



Burada Cuma namazı sonrası Kefal için cenaze töreni düzenlendi. Kefal, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Çalış köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Kefal'in cenaze törenine ailesi, yakınları, Görele Belediye Başkan Vekili Ahmet Süleymanoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Samsun'dan Ordu istikametine giden Giresun Görele Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kefal yönetimindeki 28 T 6067 plakalı ticari taksi, Ünye Çevreyolu İkizce Kavşağı mevkisinde, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpmıştı.



Kazada, araçta bulunan Elif Kefal (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ile birlikte araçta bulunan Feyyaz ve Ali Kefal yaralanmıştı.