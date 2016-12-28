Ordu'daki Fetö/pdy Operasyonu

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 hakim serbest bırakıldı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince gözaltına alınan biri kadın, 3 hakimin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Ordu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, daha sonra Ordu Adliyesi'ne çıkarıldı.



Burada savcığa verdikleri ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen 3 hakimin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.