Ordu'daki Fetö/pdy Davası

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 72 kişinin yargılandığı davada tutuklu 17 sanıktan 12'sinin tahliyesi kararlaştırıldı.



Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 17'si tutuklu 72 sanığın 52'si ile yakınları ve avukatları katıldı.



Tutuksuz yargılanan A.İ, örgüte ait yurtlarda öğrencilerden sorumlu olduğu iddiasını reddetti.



Üniversitede okuduğu dönemde yurtta kaldığını belirten A.İ, öğrencilerle ilgili herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını savundu.



Tutuksuz sanık K.İ. de örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen dernekte sekreterlik yapmadığını iddia etti. K.İ, sadece dernek üyesi olduğunu ve programlara katıldığını anlattı.



İnşaat sektöründe çalışan tutuksuz M.Ç. ise Kur'an-ı Kerim okunan dini sohbetlere katıldığını ve 2012 yılında bu yapıdan ayrıldığını öne sürdü.



Sohbetlere katılanların sürekliliği olması halinde kendilerine "mütevelli" dendiğini aktaran sanık, şöyle konuştu:



"Bana Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye edilerek, 'Artık mütevelli heyetindensin.' dendi. Sohbet ortamlarında öğrenci evlerinin ihtiyaçları için para toplanıyordu. Mütevellide durumu iyi olanlar belli miktarda para vermeyi vaat ediyordu. Durumu olmayanlar vermiyordu. Bu paraları verirken makbuz verilmiyordu. Para evin ihtiyaçlarıyla ilgilenen esnafa veya sohbet hocasına verilirdi. Bu ortamda ayrıca Zaman gazetesi aboneliği için bizden abone bulmamız isteniyordu. Ben de 3 kişiyi abone yaptım. Kurban Bayramı dönemlerinde kurban parası toplanıyordu. Mütevelli olduktan sonra bir öğrenciye 100 lira burs verdim."



Sanıklar M.S, N.Ş, A.S, O.F.Ş, S.Ş, U.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.



Esnaf O.Ç. de şu ana kadar kendisinden Allah rızası için istenilenleri yerine getirmeye gayret ettiğini ve 17 Aralık sürecinde yapıdan ayrıldığını bildirdi.



Tutuksuz sanık uzman doktor S.Ş. ise hakkındaki atılı suçlar yüzünden kurumlarda çalışamadığını savunarak, beraatini talep etti.



Mütevelli heyeti üyesi olduğu ileri sürülen tutuksuz V.Ö. de esnaf olduğunu ve sadece sohbetlere katıldığını kaydetti. Sohbetlerin, duygusal konuşmalarla başladığına dikkati çeken sanık, "himmet" adı altında para toplandığını söyledi.



Hem esnaftan hem de öğrencilerden para alınmış



Sanık V.Ö, öğrenci evleri için kendilerinden para toplandığına işaret etti. V.Ö, "Bizleri öğrenci evlerine götürdüler. Onların durumları bizlere gösterilerek vicdan yapılırdı. Sonra esnaf çekyat, çamaşır makinesi gibi eşyalar veriyordu. Esnafın yardımına rağmen öğrencilerden de kira, fatura gibi giderler için 'iaşe' adı altında para alındığını öğrendim. Ayrıca sohbetlere katılan herkesten cemaate bağlı esnaftan alışveriş yapılması isteniyordu." dedi.



Sohbet hocasının, kendisine Türk bayrağına sarılı Kur'an- Kerim vererek mütevelli olduğunu söylediği aktaran V.Ö, yapıya siyasetin bulaştığını anladığı an bağını kestiğini savundu.



Tutuksuz sanıklardan Y.D, Y.A ve Z.K. da atılı suçlamaları reddederek, terörün her türlüsünü lanetledi.



Savunmalarını vermek üzere duruşma salonuna gelmeyen 14 sanıktan B.E, E.A.Ö. ile H.Ç. firari durumda bulunuyor.



Mahkeme heyeti, tutuklu 17 sanığın 12'sini tahliye ederek duruşmayı erteledi. Sanıklar A.K, A.K, A.T.Ç, B.Y. ile Ş.H'nin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 sanık hakkında tutuklu geçirdikleri sürede delil karartmaya ihtimallerinin bulunmaması, kaçma ve saklanma şüphelerinin olmaması göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkma yasağı getirildi.



Öte yandan, tutuksuz sanıkların da adli kontrol süreçlerinin devamı kararlaştırıldı.