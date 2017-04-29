Ordu'da Yol Çalışmaları

Ordu'nun önemli turizm merkezlerinden Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Boztepe yolunda genişletme çalışmaları sürerken, taş duvar imalatlarının da başladığı belirtildi.



Yol genişletme çalışmasında bir bölümün tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Boztepe Teleferik İstasyonundan Nizamettin Mezarlığı'na kadar olan 5,6 kilometrelik güzergah üzerinde devam eden genişletme çalışmalarının istasyondan aşağı doğru olan 1,5 kilometrelik bölümü tamamlandı. Ardından genişletilen yolun kenarında toprak kayma riski olan yerlere yaklaşık 850 metre uzunluğunda, 5 bin metreküp taş duvar imalatı yapılarak yollar koruma altına alındı."



Açıklamada, Boztepe yolunun, 15 metre genişliğinde ve 3 şeritli olacak şekilde yüksek standartlara kavuşturulacağı belirtilerek, şu bilgiler aktarıldı:



"Yaklaşık 8 kilometrelik mevcut güzergah üzerinde başlatılan çalışmalar tamamlandığında Boztepe yolu 15 metre genişliğinde ve 3 şeritli olacak. 12 metresi sıcak asfalt, 1,5 metresi kaldırım ve 1,5 metresi V kanal olacak, yoldaki şeritlerin ikisi çıkış, biri de iniş için kullanılacak."