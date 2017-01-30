Ordu'da Yangın

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.



Sakarya Mahallesi Çiçek Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan odun ve kömürler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Yangın sırasında binanın 1 ve 2. katında mahsur kalan ve dumandan etkilenen aynı aileden Ebru, Berat, Tayyip ve Yağmur Can, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.