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Ordu'da Uyuşturucu Madde Operasyonları

Ordu'da Uyuşturucu Madde Operasyonları

Ordu’da 2016 yılı Aralık ayında yapılan operasyonlarda çok sayıda sentetik ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu'da Uyuşturucu Madde Operasyonları

Ordu'da 2016 yılı Aralık ayında yapılan operasyonlarda çok sayıda sentetik ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

1-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Ordu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 653 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 37 adet ecstasy hap, 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bu olaylarla ilgili olarak toplam 73 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken bu şahıslardan 2'si tutuklandı. - ORDU

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