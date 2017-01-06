Ordu'da Uyuşturucu Madde Operasyonları

Ordu'da 2016 yılı Aralık ayında yapılan operasyonlarda çok sayıda sentetik ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



1-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Ordu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 653 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 37 adet ecstasy hap, 3 gram kubar esrar ele geçirildi.



Bu olaylarla ilgili olarak toplam 73 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken bu şahıslardan 2'si tutuklandı. - ORDU