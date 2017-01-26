Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine giden Muzaffer Kefal yönetimindeki 28 T 6067 plakalı ticari taksi, Ünye Çevreyolu İkizce Kavşağı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.



Kazada, araçta bulunan Elif Kefal (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ile birlikte yaralanan Feyyaz Kefal ve Ali Kefal (8), ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan, yaralanan sürücü Muzaffer Kefal'in, Giresun Görele Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.