Ordu'da Sporcu Sayısını Artırma Çalışmaları

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu'da faal sporcu sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi.



Genç, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile ilçede devam eden spor çalışmalarını inceledi ve sporcularla antrenman yaptı.



Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Genç, Akkuşlu sporcuların azimlerinin oldukça sevindirici olduğunu söyledi.



19 ilçede sporu tabana yaymak için çalışmaların devam ettiğini belirten Genç, "Faal sporcu sayısını artırmak için birçok çalışma yapmaktayız. İlk olarak Akkuş ilçemizde Başkanımız İsa Demirci ile başlattığımız spor branşları var. Güreş ve boks gibi. Sık sık buraya gelerek çalışmaları yerinde gözlemliyoruz." dedi.



Akkuş'ta belediye bünyesinde kurulan voleybol takımının 1. Lig'e yükseldiğini anımsatan Genç, şunları kaydetti:



"Spor potansiyeli Akkuş ilçemizde artmış durumda. Bugün de buraya gelerek sporcularımızla antrenman yaptık. Akkuş ilçemiz gerçekten sporun merkezi haline geldi. Şu anda 500 üzerinde faal sporcumuz var bununla da gurur duyuyoruz. Akkuş, yaklaşık bin 500 rakımlı yüksek bir yer. Buradan yetişecek sporcular da en yakın zamanda milli takımlara seçilecektir. Çünkü güçlü, kuvvetli ve iyi bir teknikle geliyorlar. İyi bir altyapıları var. İlçemizden çok büyük başarılar bekliyorum ve bunu başaracaklarına da yürekten inanıyorum. Desteklerinden dolayı da özellikle Başkan Demirci'ye teşekkür ediyorum."



Demirci ise Akkuş'ta sporcu sayısının gün geçtikçe arttığına işaret ederek, "Güreşte, masa tenisinde, boksta, voleybolda ve badminton da çocuklarımızın istekli çalıştığını görmek bizleri mutlu etmektedir." diye konuştu.



Desteklerinden dolayı da Genç'e teşekkür eden Demirci, "Hocalarımızın, çocuklarımızın ve bizlerin istek ve taleplerine cevap veriyorlar. Biz destek verdikçe onlarda çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyor. İnşallah bu salonlardan şampiyonlar bekliyoruz." dedi.