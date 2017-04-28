Ordu'da Patates ile İstihdama Katkı Sağlanıyor

Ordu'da fındık üreticilerinin, ilave gelir sağlaması için dağıtılan patates tohumuyla yüzleri güldü.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve fındığa ek gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çiftçilere destek olunmaya devam edildiği belirtildi.



Büyükşehir Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından sertifikalı patates tohumluğu kullanımının yaygınlaştırılması projesinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, İl genelinde bu sene üreticilere 40 bin kilogram sertifikalı patates tohumunun dağıtıldığına işaret edildi.



2015 ve 2016 yıllarında sağlanan destekle 100 ton sertifikalı patates tohumu dağıtıldığı, 400 dekar alanda da patates üretimi gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, bu yıl dağıtılan sertifikalı patates tohumlarıyla 160 dekar alanda patates üretimi yapılmasının planlandığı bildirildi.



Açıklamada, proje kapsamında üreticilerin yüzünün güldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:



"Tarıma uygun olup da kullanılmayan arazilerin geri kazanılması ve istihdam artışı sağlayarak İl ekonomisine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan sertifikalı patates tohumluğu kullanımının yaygınlaştırılması projesi ile çiftçinin yüzü güldü. İki yıldır uygulanan proje kapsamında, sertifikalı tohumluk kullanarak ve modern tarım teknikleri uygulayarak dekar başına bin 500 ile 3 bin 500 kilogram patates elde edildi. Yeni oluşturulan üretim alanları ile ilave istihdam ve il ekonomisine katkı sağlandı."