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Ordu'da Oy Verme Işlemi Başladı
Ordu'da Oy Verme Işlemi Başladı
Ordu'da oy verme işlemi başladı (3)(Tür: Yurt)
16 Nisan 2017 Pazar 21:25
Ordu
'da oy verme işlemi başladı (3)
(Tür: Yurt)
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[9509025] DHA
Ordu
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HDP'den açıklama: Hükümet acele etmesin
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Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
Erdoğan vatandaşa seslendi: Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz olsun
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Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
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İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
İşte "evet" rekoru kıran ilçe
Erdoğan: İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemi değişiyor
1 Kasım'ın tek bileni, referandum anketiyle fena çakıldı
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
Seçmenlerin yüzde 10'una denk gelen 10 ilçe referanduma damga vurdu
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Kızılay'da fuhuş kartviziti dağıtan 2 kişi tutuklandı
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
CHP sandıkların yüzde 60'ına itiraz ediyor
Balkon konuşmasına damga vuran mikrofon krizi
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
YSK önünde yoğun güvenlik önlemleri! Polis vatandaşları yaklaştırmıyor
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Demirtaş'ın sandığından 'Hayır' çıktı
Sakatlıktan döndü, attığı golle Almanya'yı ayağa kaldırdı
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
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Türkiye'nin referandumu dünya medyasında 1 numaralı haber oldu
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Yakışıklı oyuncu 1 değil, 2 kadınla birden yakalandı
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Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
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Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
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Survivor yarışmacıları oy kullanabilecek mi! İşte cevabı
"Canavar" yeni imzayı attı
Kılıçdaroğlu'nun memleketi hayırda rekor kırdı
"3 yüzyıl" gören dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Referanduma saatler kala Avatar'dan ilginç paylaşım: Çakmak lazım!
YSK: Mühürsüz oylar da sayılacak
3 yıldır oy kullanmayan Kuşlular bu kez sandığa koştu