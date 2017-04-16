Ordu'da Oy Verme İşlemi Başladı (3)

AK PARTİLİLER SEÇİM SONUCUNU HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADI



Ordu'da AK Parti İl binası önünde koplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu. Parti binası önünde kurulan platforma çıkan AK Parti Ordu milletvekilleri ve belediye başkanları ile parti yöneticileri birer konuşma yaptı. Daha sonra havai fişek gösterisi düzenlendi. Kutlamalar müzik şöleniyle devam etti.



