Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine giden Muhammet M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Ünye Devlet Hastanesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Remziye Mutlu'ya (75) çarptı.
Ağır yaralanan Mutlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Remziye Mutlu'nun 1993 yılında şehit olan Cemal Mutlu'nun annesi olduğu, cenazenin yarın ilçeye bağlı Tekkiraz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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