Ordu'da Otomobil Sinyalizasyon Direğine Çarptı: 4 Yaralı

Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Giresun yönüne giden Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde, sinyalizasyon direğine çarptı.



Kazada, sürücü Büyük'ün yanı sıra otomobilde bulunan Esra Bilkay, Hilal Yiğit ve Sina Günay yaralandı.



Yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan yaralılardan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit ile Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Sina Günay'ın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.