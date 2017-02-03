Ordu'da Okullar İlaçlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilini fırsat bilerek okullarda ilaçlama çalışması başlattı.



Ekipler okulların sınıf, lavabo, tuvalet ve bahçelerinde yaptığı ilaçlama çalışmasıyla öğrenci ve öğretmenlerin hijyenik koşullarda eğitim dönemi geçirmesini sağlıyor.



Mevsimsel hastalıklara daha kolay yakalanan çocukların günlerinin büyük bir bölümünü geçirdiği okullarda birbirlerine hastalık bulaştırma faktörünü göz önünde bulunduran ekipler, bu doğrultuda masa, sıra, çöp kutusu, kişisel dolap gibi ekipmanlara, kapı ve pencere kollarına, tuvalet, lavabo, musluk, merdiven tırabzanı, ana sınıflarda bulunan oyun salonu ve eğitici ekipmanlara, laboratuvar, atölye, müzik salonu, kantin, yemekhane ve kütüphanelerde detaylı dezenfeksiyon uygulamaları yaptı.



Halkın yoğun olarak kullandığı ve hastalıkların bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu camilerde de halı, ayakkabılık, tuvalet, abdesthane ve şadırvanları dezenfekte eden ekipler, salgın hastalıkların engellenmesi yönünde yürütülen çalışmalar kapsamında 19 ilçede 348 adet okul, 133 adet cami ve 10 adet kamu kurumunda dezenfeksiyon gerçekleştirdi. Çalışmalar kış mevsimi boyunca devam edecek. - ORDU