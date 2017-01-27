Ordu'da Minik Köpeklere Sıcak Yuva

Ordu'nun Ünye ilçesinde soğuk hava nedeniyle sokakta bulunan yavru köpekler toplanarak barınağa götürüldü.



Ünye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkisini gösterdi. Hayatı olumsuz etkileyen karla birlikte bazı mahalle yolları da kapandı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesine ait ekipler, kapanan yolları ulaşıma açıyor.



Hasta ve cenaze gibi konularda da kent sakinlerine yardımcı olan ekipler, sokak hayvanlarıyla da ilgileniyor.



Zabıta ekipleri, yol kenarlarında soğuktan etkilenebilecek hayvanlar için çalışma yürüttü. Kar altındaki çok sayıda yavru köpeği alan ekipler, Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına götürdü.



Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'de yoğun kar yağışı olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Ekiplerimiz gece gündüz demeden 7/24 gerek hastalarımızın kurtarılmasını gerek cenaze işlemleriyle gerekse yol açılmasıyla ilgili çalışmalara devam ediyorlar. Bir taraftan da hayvanlarımızın kurtarılması, onların da donmaya karşı karşıya kalanlarla ilgili de ekiplerimiz iyi bir insanlık örneği gösteriyor. Çünkü biz yaratılanları yaradandan ötürü seven bir medeniyetin mensuplarıyız. Onun için her türlü zorda kalmış olanlara yardım etmek bizim en tabi vazifemiz."



Çamyar, sokak hayvanları için duyarlılık gösteren ekiplerini tebrik ettiğini belirtti.