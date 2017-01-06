Ordu'da Meteorolojik Uyarı

Ordu'da etkili soğuk hava dalgası beklendiği bildirildi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta sonu hava sıcaklıklarında önemli düşüş yaşanacağı belirtildi.



Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün bölge için uyarıda bulunduğu aktarılan açıklamada, "Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte cumartesi gün öğle saatlerinden sonra bölgemizin batısından başlayarak hava sıcaklıklarının ani bir düşüşle mevsim normallerinin 4-9 derece altında olacağı tahmin edilmektedir." denildi.



Açıklamada hafta ortasına kadar etkili olması beklenen soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.