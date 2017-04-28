Ordu'da Kültürel Mirasın Korunması

Ordu'da, somut olmayan kültürel mirasın tespiti için çalışma yürütüldüğü bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından il genelinde envanter çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.



Açıklamada, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak'ın, Ordu genelinde kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasın korunmasına yönelik tespit çalışmalarına yer verildi.



Görüşlerine yer verilen Toparlak, Türkiye'nin, 2006 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ni imzaladığını anımsattı.



Toparlak, bu sözleşme çerçevesinde ilde somut olmayan kültürel mirasın belirlenmesi amacıyla envanter çalışması yürüttüklerini aktardı.



İlk etapta somut olmayan kültürel miras olarak değerlendirilebilecek eserlerin tespitine yönelik çalışma yaptıklarına işaret eden Toparlak, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda da, Kumru ilçesi Güneycik Mahallesi'nde ahşap oyma ustası Hayrullah Kerimmollaoğlu, Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'nde taş oyma ustası Şemsettin Çatık, Kabataş ilçesi Şifasuyu Mahallesi'nde ahşap minyatür ustası İdris Yücetürk'ün eserleri, İl Değerlendirme Kurulu tarafından yerinde incelenmiştir. İl Değerlendirme Kurulunca, somut olmayan kültürel miras unsuru olarak il ve ulusal envanter kaydına alınmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu. Ayrıca, tespit edilen eserler, kurumumuz internet sitesinde yayınlandı. Bu tür kültürel mirasın ortaya çıkarılması için uğraş veren kişilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için de eserleri ortaya koyanlar, İl Müdürlüğümüzce yazılı olarak taltif edildi."



Toparlak, daha çok sayıda kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.