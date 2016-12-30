Ordu'da Kültür Sanat Faaliyetleri

Ordu Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, kentte kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemeyi amaçlıyor.



Dernek Başkanı Mustafa Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin 6 ay önce faaliyete geçtiğini ve bu süreçte iyi bir noktaya geldiklerini söyledi.



Resim öğretmenleri, ressam ve heykeltraşlardan oluşan bir dernek olduklarını anlatan Zengin, "Derneğimizdeki en önemli düşüncemiz sanatı Ordu'da daha yükseltmek, üretimleri arttırmak ve sanatçıları bir araya getirmektir. Ordu için çok değişik çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Ordu'nun yetiştirdiği sanatçıları bir araya getirerek çalıştaylar yapmayı planlıyoruz. Dernek binamızda sergiler yaparak Ordu'nun sanat ve kültür hayatına katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.



Dernek Başkan Yardımcısı Orhan Zafer ise kültür ve sanat etkinlikleri açısından etkin bir kentte yaşadıklarını dile getirdi.



Zafer, sanatla ilgilenen kişilerle buluşmayı hedeflediklerini belirterek, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri için öncülük ve rehberlik yapmayı istediklerini kaydetti.