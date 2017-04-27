Ordu'da Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu, "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyununu Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.



Jules Verne'nin yazdığı, Mark Brown'un oyunlaştırdığı, Başak Kocaoğlu'nun çevirdiği ve Ömer Naci Topçu'nun yönettiği oyunun dekorunu Özlem Karabay, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımı da Yakup Çartık üstleniyor.



Serdar Seçkin, Cem Arabacıoğlu, Acan Ağır Aksoy, Salih Cem Şener, Nergiz Acar ve Oğuzhan Erdoğan'ın rol aldığı oyunda, Londra'da dikkatleri her zaman üzerinde tutan Bay Phileas Fogg'un 1872'de dünyanın çevresini 80 günde dolaşabileceğine dair iddiaya girmesi ve sonrasında başından geçenler konu ediliyor.



Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın 20.00 ile 29 Nisan Cumartesi günü 14.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.