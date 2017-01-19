Ordu'da Kültür Sanat

Konya Devlet Tiyatrosu, "Dördüncü Ay" adlı oyunu Ordulu seyircilerin beğenisine sunacak.



Björn Boström'ün yazdığı, Şaziye Dağyapan'ın Türkçeye çevirdiği, Alpay Aksum'un yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımını Gözde Yavuz, ışık tasarımını Hakan Özdemir, müziğini ise Gürkan Çakıcı üstleniyor.



Tek perdelik oyunda, Ferdi Dalkılıç ve Esra Erdemir rol alıyor.



Oyun, yarın 20.00'de, 21 Ocak Cumartesi günü ise saat 14.00 ile 20.00'de Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.