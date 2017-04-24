Ordu'da korkutan yangında 5 bina zarar gördü



ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde yarısı ahşap kullanılmayan boş 2 katlı binada çıkan yangının büyümesi sonucu bina yanarak kullanılmaz hale gelirken, etrafındaki 4 binada da maddi hasar meydana geldi.



Yangın Altınordu İlçesi'ne bağlı Aziziye Mahallesi Bilal Köyden Sokak üzerinde meydana geldi. Cemalettin B. ile Nizamettin B.?ye ait boş kullanılmayan yarısı ahşap olan 2 katlı binada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler etraftaki binalara da sıçradı. Binalarda kalan vatandaşlar ekipler tarafından hızlı şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak, çevresindeki binalarda alevlerden kurtarıldı. Yanan bina tamamen kullanılmaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada da maddi hasar oluştu.



Aziziye Mahallesi Muhtarı Selami Akarsu, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini belirterek, 'Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Yangın fark edilince çevredeki binalarda ki vatandaşları hızlı şekilde tahliye ettik. İtfaiye ve polis ekiplerimiz olay yerine gelerek yoğun şekilde çalışma yaptı. Yanan bina tamamen kullanılmaz halde, etrafındaki bazı binalarda da maddi hasar oluştu. Bina boş ve kullanılmayan bir binaydı' dedi.



Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.