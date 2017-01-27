Ordu'da Kış

Ordu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 500'e yakın mahalle ve grup yolunun büyük bir kısmının tekrar ulaşıma açıldığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının orta kesimlerde daha fazla etkili olduğu belirtildi.



Kar kalınlığının Kabadüz'de 60, İkizce'de 55, Fatsa, Çatalpınar, Gürgentepe ve Ulubey ilçelerinde ise 50 santimetreye ulaştığı aktarılan açıklamada, il genelindeki kar kalınlığının ortalama 40 santimetre olduğu vurgulandı.



350 personel, 282 araç ve iş makinesiyle 19 ilçenin tamamında karla mücadele çalışmalarını sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ekiplerimiz, kar yağışının durmasının ardından kapalı olan mahalle ve grup yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Yoğun kar yağışıyla yolu kapanan 301 mahalleye dün akşam başlayan çalışmalarla tekrar ulaşım sağlanırken, kapalı olan diğer mahalle ve grup yollarında ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir ekipleri yol açma çalışmalarının neticesinde 19 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması ve 16 cenazenin defin işleminin de yapılmasını sağladı."



Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, karla mücadele çalışmalarında önceliğin hasta vatandaşlara ulaşımın sağlanması, cenazelerin defnedilmesi ve grup yollarının açılması olduğunu vurguladı.



Yılmaz, "Ekiplerimiz 19 ilçenin tamamında zor şartlar altında görev yapmakta olup, araç ve personel konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Söylediğimiz gibi kar, artık bizim için esaret değil nimettir. 350 personel, 282 araç ve iş makinemizle yürüttüğümüz çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Aciliyet gerektiren müdahalelerin ardından, mahalle yollarını ve diğer yolları açıyoruz." ifadelerini kullandı.



Vatandaşların acil durumlarda "444 1 052" numaralı çağrı merkezini arayarak haber vermesi ve karla mücadele çalışmalarını aksatacak asılsız ihbarlardan da uzak durulması gerektiğini aktaran Yılmaz, sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmasını istedi.