Ordu'da Kayıp Kızlar Bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Salı günü ortadan kaybolan Fatsa Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Nazlı Özdemir ve Melike Türkan bulundu.



Salı günü ortadan kaybolan iki genç kız Fatsa Devlet Hastanesine girdikleri sırada orada bulunan güvenlik güçlerine teslim oldular. Kuzeni ile telefondan mesajla görüştükten sonra annesi Şengül Özdemir'in rahatsızlandığı haberini alan Nazlı Özdemir annesini görmek için geldiği hastanede polislere teslim oldu.



Yapılan sağlık kontrolünün ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen genç kızların ifadesi alındıktan sonra bağlı bulundukları adreslerin jandarma bölgesinde olmasından dolayı Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiler.



İki genç kızın hiçbir olumsuz durumlarının bulunmadığını belirten Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, "Ders notları ve yaşamış olduklarından dolayı biraz moralleri bozulmuş. Onları bizlere ifade etti genç arkadaşlarımız. Fatsa Devlet Hastanesinde kendileri gelerek teslim oldular" dedi.



Nazlı Özdemir'in abisi Servet Özdemir ise, "Herkes kardeşlerimizin bulunması için seferber oldu. Sağ salim bulundular. Kuzenimle mesajlaşıp hastaneye geleceklerini söylemişler. Hemen orada bulduk kendilerini sağ salim. Çok sevinçliyiz" dedi.



Kızının ve arkadaşının bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Nazlı Özdemir babası Uğur Özdemir ise, "yeniden doğmuş gibi mutluyuz. Allah bize böyle bir acı yaşatmasın. 45 yaşındayım bulunduğunu öğrendiğim an mutluluktan uçtum. Ergenlik döneminin verdiği çılgınlık olarak nitelendiriyorum yaptıklarını. Eskisi gibi hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz" dedi.



Diğer ağabeyi Sercan Özdemir de çok mutlu olduğunu herkese vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Melike Türkan babası Habil Türkan yaptığı açıklamada, "çok mutluyum. Kızımı sağ salim bulduk. Herkesten Allah razı olsun tüm Türkiye kızımıza sahip çıktı. Allah bize bir daha böyle bir durumu yaşatmasın" diye konuştu. - ORDU