Ordu'da Kayıp Çocuğun Cesedi Dere Kenarında Bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde kayıp 10 yaşındaki çocuğun cesedi dere kenarında bulundu.



Saraçlı Mahallesi'nde dün oyun oynamak için evden çıkan 10 yaşındaki Tolga Dağdeviren'in dönmemesi üzerine anne Sebahat ve baba Sezai Dağdeviren bir süre çocuklarını mahallede aradı.



Polise haber veren aile, çocuklarının eğitim gördüğü Ünye Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu arkasındaki Kabakçı Deresi civarında arama yaptı.



Dağdeviren çifti, oğullarının cesedini dere kenarında buldu.



Boğularak öldüğü değerlendirilen çocuğun cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.