Ordu'da Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolu kardan dolayı kapalı köyde rahatsızlanan Havva Yeşiltaş, 10 kilometrelik yolun açılmasının ardında hastaneye ulaştırıldı.



İlçeye bağlı Yassıbahçe Mahallesi'nde yaşayan bronşit ve tansiyon hastası Havva Yeşiltaş rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.



Kar sebebiyle yolu kapalı olduğu mahalleye sağlık ekiplerinin ulaşmaması üzerine bilgilendirilen Fatsa Belediyesi çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı 10 kilometrelik yol açıldı.



Zor koşullardaki çalışmanın ardından iş makinesinin kepçesine konularak taşınan Havva Yeşiltaş, mahalleye 7 kilometre uzakta bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.



İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan Yeşiltaş, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yassıbahçe Mahallesi Muhtarı Yener Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatsa Belediyesi ekiplerine gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.



Havva Yeşiltaş'ı acil olarak Fatsa Devlet Hastanesine götürmeleri gerektiğini anlatan Şirin, "112 ekipleri kar nedeniyle mahallemizin otoban girişine kadar geldi ancak yukarıya çıkamadı. Biz de Fatsa Belediyesinden yardım istedik. Fatsa Belediyesi ekipleri sağolsun, kısa sürede geldiler ve hastamızın 112 ambulansına taşınmasına yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun, teşekkür ederiz." dedi.



Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise karla mücadele çalışmalarında önceliklerinin hasta ve cenaze buluna mahalleler olduğunu kaydetti.