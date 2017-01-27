Ordu'da Kar Kalınlığı 60 Cm

Ordu'da yoğun kar yağışı sonucu yolu kapanan 500'e yakın mahalle yolundan 301'i açıldı.



Ordu'da dün akşam başlayan ve gün boyunca aralıksız süren kar yağışı sonucu kar kalınlığı 60 cm'yi buldu. Kar yağışının orta kesimlerde etkili olduğu Ordu'da kar kalınlığı Kabadüz ilçesinde 60 cm, İkizce ilçesinde 55 cm, Fatsa, Çatalpınar, Gürgentepe ve Ulubey ilçelerinde ise 50 cm'ye ulaştı. Yoğun kar yağışı Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde de etkisini gösterirken, il genelindeki kar kalınlığının ortalama 40 cm olduğu belirtildi.



Bu arada kar yağışı sonucu 500'e yakın mahalle yolu kapandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının durmasının ardından kapalı olan mahalle ve grup yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Yoğun kar yağışıyla birlikte yolu kapanan 301 mahalleye ulaşım sağlanırken, kapalı olan diğer mahalle ve grup yollarında ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, yol açma çalışmalarının neticesinde 19 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması ve 16 cenazenin defin işleminin de yapılmasını sağladı. - ORDU