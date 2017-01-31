Ordu'da Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, kırsal kesimde kar kalınlığının 1 metre 20 santimi geçtiğini belirterek, şu ana kadar karla mücadele kapsamında 662 hastan nakli ve 198 cenaze defin işlemine katkı sağladıklarını söyledi.



Civelek, Altınordu ilçesi Gerce Mahallesi'nde ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.



İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Civelek, Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının zaman kaybetmeden açıldığını belirtti.



Karla mücadele çalışmalarının 350 personel ve 282 ekipmanla sürdürüldüğünü ve 753 mahalleden 332'sinde yol açma çalışması sürdürüldüğünü kaydeden Civelek, şunları söyledi:



"İlimizde ortalama 80 santim olan bir kar kalınlığı, kırsal alanlarda ise 1 metre 20 santimi buluyor. Kentimizin tamamında karla mücadelede tam bir alan hakimiyetimiz var. An itibarıyla tüm sahaya müdahale ediliyor. Şimdiye kadar 662 hasta ve 198 cenaze defin işlemiyle ilgili yol açma çalışması yaptık. Toplam 26 bin kilometrelik bir yol ağımız olmasına rağmen, şu ana kadar 49 bin kilometrelik yol açım çalışması gerçekleştirdik. Birkaç mahalleye birkaç defa müdahale etmek zorunda kaldık."



Bülent Civelek, kar nedeniyle kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların 24 saat devam ettiğini sözlerine ekledi.