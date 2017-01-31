Ordu'da Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti

– ORDU Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, kentte kar kalınlığının 1 metre 20 santimi geçtiğini belirterek, şu ana kadar karla mücadele kapsamında 662 hastan nakli ve 198 cenaze defin işlemine katkı sağladıklarını söyledi.



Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle-köy yolları Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, 350 personel ve 282 ekipmanla ve 86 ekiple birlikte 753 mahalleden 332'sinde yol açma çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Altınordu İlçesi'ne bağlı Gerce Mahallesi'nde, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bülent Civelek, "Toplam 6 bin km2'lik alan üzerinde, 753 mahallede, 350 personel, 282 ekipman ve 86 ekiple karla mücadelemizi sürdürüyoruz. İlimizde ortalama 80 santim olan bir kar kalınlığı, kırsal alanlarda ise 1 metre 20 santimi buluyor. Kentimizin tamamında karla mücadelede tam bir alan hakimiyetimiz var. An itibarıyla tüm sahaya müdahale ediliyor. Şimdiye kadar 662 hasta ve 198 cenaze defin işlemiyle ilgili yol açma çalışması yaptık. Toplam 26 bin km'lik bir yol ağımız olmasına rağmen, şu ana kadar 49 bin kilometrelik yol açım çalışması gerçekleştirdik. Birkaç mahalleye birkaç defa müdahale etmek zorunda kaldık" dedi.



Bülent Civelek, kar nedeniyle kapanan 332 mahalle yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların halen devam ettiğini de sözlerine ekledi.



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