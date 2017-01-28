Ordu'da Kapanan 500 Yoldan 325'i Açıldı

Ordu'da iki gün önce yoğun kar yağışı sonucu yolu kapanan 500'e yakın mahalle yolundan 325'i açıldı.



Ordu'da iki gün önce başlayan ve orta-yüksek kesimlerde halen devam eden kar yağışı sonucu ilk belirlemelere göre 500 mahalle yolu kapandı. Kar kalınlığının 60 cm olduğu yüksek kesimlerde Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.



Halen karla mücadele kapsamında 350 personel ve 282 araç ve ekipman ile 2 günde toplam 7 bin 500 kilometre yol açılmasını sağlayan ekipler 325 mahalle yolunu açarken, 271 mahalle yolunda ise çalışmaları aralıksız sürdürüyor.



Ekipler bu mücadele kapsamında toplam 32 hasta ve 12 cenaze vakasına müdahale etti. - ORDU