Ordu'da Kanalizasyon Hattına Kameralı Kontrol

Ordu'da kanalizasyon şebekesi kameralı robot sistemini kullanarak kontrol ediliyor.



Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, kameralı robot sistemini kullanarak kanalizasyon hatlarının kontrolünü yapıyor. Çalışmalar kapsamında, Altınordu ilçesinde 10 bin metre kanalizasyon hattının kontrolü gerçekleştirildi.



Altınordu'da yapımına başlanılan ve 2017 yılı sonunda bitirilecek olan alt yapı çalışmalarında inşa edilen kanalizasyon hatlarının kontrolü, kameralı robotlar tarafından yapılarak test ediliyor. Şehrin ihtiyaç duyduğu noktalarda sıfırdan inşa edilen kanalizasyon hatlarının yapımı hızla sürdürülürken, çalışmalarda ciddi yol alan ekipler, test ve kontrolleri yaparak imalatı biten hatları işletmeye hazır hale getiriyor.



Sistemle kanalizasyon şebeke hatları ve diğer mevcut hatların bağlantı yolları kameralarla görüntülenerek tıkanıklık, sızma ve taşma gibi arızaların kesin ve noktasal olarak tespiti gerçekleştirilirken, yeni yapılan hatlarla birlikte şehrin diğer mevcut altyapısı da kameralar aracılığıyla görüntülenmiş oluyor. Hatlarda sorun olup olmadığı kameralarla görüntüleme yoluyla kolayca tespit edilirken, kameralı robotlar sayesinde yeni hatların eğimi, uzunluğu ve çapı gibi teknik bilgileri de sağlıklı bir şekilde elde ediliyor. - ORDU