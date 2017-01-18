Ordu'da Huzur Uygulaması

Ordu'da genellikle mahalle aralarında ve ikamet altlarında bulunan özellikle içkili mekanlar olmak üzere tüm umuma açık yerlerde son 3 ayda yapılan huzur uygulamalarda 15 bin 397 şahıs incelendi.



Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu huzur uygulamalarında bin 895 işyeri, 15 bin 397 şahıs incelenirken bu incelemeler neticesinde 8 aranan şahıs, 4 adet tabanca yakalandı. Ayrıca 79 işyerine idari işlem, 73 şahsa ise adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi. - ORDU