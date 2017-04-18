Ordu'da Fındık Alımı

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, kısa süre içinde fındık alımının başlanacağını belirtti.



Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Samsun İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nadir Eren ve TMO personeli Necdet Şencan, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman'ı ziyaret etti.



Sarıkahraman ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin beklediği müjdenin sonunda geldiğini belirterek, TMO yetkileri birkaç gün içinde fındık alımına başlayacağını kaydetti.



Fındık alımı konusunda fikir alışverişi yapmak üzere TMO yetkililerinin Ziraat Odalarını ziyaret ettiğini belirten Sarıkahraman, "Kendileriyle yaptığımız toplantıda fındık alımına başlayacaklarını paylaştılar. Biz de fındık alımında hangi yollar izlenmesi gerektiği konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. TMO şu anda üretici temsilcisi Ziraat Odaları ile görüşmeler yaparak fındık alımında süreci hızlandırmak istiyor. TMO depoları şu anda fındık alımına hazır." diye konuştu.



Sarıkahraman, şunları söyledi:



"Üreticinin, tüccarın, fabrikacının, piyasanın memnun olacağı bir fiyattan fındık alınması gerektiği ile ilgili görüşlerimizi bildirdik. Serbest piyasanın kendini regüle etmesini istiyoruz. Biz bunu 4 yıldır dile getiriyoruz. Devletimiz geç de olsa bizi duydu. Üreticilerimiz adına Hükumete teşekkür ediyoruz. 'Fındığa müdahale oldu.' diyebiliriz. Bundan sonra üreticilerimizin istikrarsız bir piyasa yaşamasını beklemiyoruz."



Sarıkahraman ayrıca, TMO'nun fındık alımını Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile gerçekleştireceğini, bu nedenle de üreticilerin ÇKS belgelerini kimseye kullandırmamaları gerektiğini belirterek, "TMO'ya fındık satarken üreticilerimizin çok dikkatli olması gerekmekte. Üreticimiz kendi ÇKS belgesi ile bir başkasına fındık sattırmamalı. Biz emanet sistemine ne kadar karşıysak, elimizdeki ÇKS'mizi de o kadar sahip çıkmalıyız. Hiç kimse üreticinin üzerinden, devlet kasasından para kazanmaya kalkmasın. Üreticimizde kendi üzerinden başkasına para kazandırmasın." ifadelerini kullandı.