Ordu'da Fetö Şüphelisi 4 Kişi Tutuklandı

– ORDU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında, Ordu merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında, örgütün gizli haberleşmesini sağlayan ByLock programı kullandığı belirlenen 14 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Bugün nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise savcılık ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 6 kişiyle ilgili işlemlerin ise devam ettiği belirtildi. - Ordu