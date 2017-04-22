Ordu'da Fetö/pdy Operasyonu

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme aracı ByLock kullandıkları ileri sürülen ve haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında öğretmen, eski şirket çalışanları ve postacının yer aldığı A.K, F.A, S.Y, H.Y, Ç.Ş, S.Ş, E.Y, H.Y, Ç.A, Z.G, H.K, C.E, A.G, K.M. için Ordu, İstanbul ve Ankara illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda A.K, F.A, S.Y, H.Y, Ç.Ş, S.Ş. Ordu'da, H.K ise İstanbul'da gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ORDU