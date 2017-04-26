Ordu'da Fetö/pdy Operasyonu: 9 Gözaltı

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişileri yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında öğretmen ve okul müdür yardımcılarının bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün kriptolu haberleşme aracı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerden 9'u eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen diğer 8 kişinin ise yakalanmaya çalışıldığı öğrenildi. - ORDU