Ordu'da Fetö Operasyonu

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretmen ve FETÖ'nün eski kurumlarında çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme heyeti 1 şüpheliyi serbest bıraktı, 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.