Ordu'da 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 72 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının ilk celse duruşmasında 17 tutuklu sanıktan 12'si adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Ordu'da 72 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının duruşmaları sürüyor. Geç saatlere kadar süren duruşmaların ilk celsesinde 17'si tutuklu 72 sanıktan 52'si yargılandı. İlk celsesi 4 gün süren duruşmalar sonunda 17 tutuklu sanıktan 12'si tahliye edilirken, sanıklar A.K, A.K, A.T.Ç, B.Y. ile Ş.H'nin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - ORDU
Ordu'da Fetö Davasında 12 Tahliye
Ordu’da 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 72 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının ilk celse duruşmasında 17 tutuklu sanıktan 12’si adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Ordu'da 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 72 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının ilk celse duruşmasında 17 tutuklu sanıktan 12'si adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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