Ordu'da Fetö Davası 9 Ocak'ta Başlıyor

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında ilk duruşma 9 Ocak'ta yapılacak.



15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları tüm hızıyla devam ederken, dosyası hazırlanan FETÖ üyelerinin davası önümüzdeki günlerde başlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından asker, polis, öğretmen, katip ve sivil vatandaşlara yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları sonrasında ilk iddianame hazırlandı.



Bu kapsamda Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesince esasa kaydedilmiş 60 adet dosya bulunuyor. Bu dosyaların ilk duruşması 9 Ocak 2016 günü yapılacak. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ise esasa kaydedilen 1 dosyada halen 17'si tutuklu olan 72 sanık bulunuyor. Bu dava ile ilgili ilk duruşma 10 Ocak 2017 tarihinde başlayacak. - ORDU