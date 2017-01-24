Ordu'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık

Ordu'da yaşlı bir kadını telefonla dolandırarak 150 bin lirasını aldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.



Şanlıurfa'dan geldikleri belirlenen ve kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, Altınordu ilçesinde yaşayan D.U.'yu (54) telefonla aradı. Telefondaki kişi, D.U.'ya FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini, kendisini bu durumdan kurtarabileceklerini belirterek para talep etti. Bunun üzerine panikleyen D.U, ilçedeki bir bankadaki hesabında bulunan 150 bin lirayı çekerek İ.Y. (19) ve S.Ç.'ye (26) önceden belirlenen yerde teslim etti.



Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.U., durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kamera kayıtlarından kimliklerini tespit ettikleri İ.Y. ve S.Ç.'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldıkları evde yakaladı.



Şanlıurfa'dan Ordu'ya geldikleri öğrenilen İ.Y. ve S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan dolandırıcılara 150 bin lirasını kaptıran, kısa süre içinde kaptırdığı paraya kavuşan D.U.'nun emeklilikten ve fındıktan elde ettiği parayı down sendromlu kızının eğitimi için biriktirdiği öğrenildi. - ORDU