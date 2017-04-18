Ordu'da Ev Yangını

Ünye ilçesinde benzinle yapıldığı iddia edilen baca temizliği sırasında çıkan yangında bir kişi yanarak yaralandı, bir ev ve bir binanın çatısında hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Şener Kum'un, Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada yangın çıktı. Yangın yan tarafta bulunan bir binanın çatısına da sıçradı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında 4'üncü kattaki daire kullanılamaz hale gelirken yan binanın çatısında da maddi hasar oluştu.



Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kum, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.