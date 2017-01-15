Ordu'da Ev Yangını: 1 Yaralı

Fatsa ilçesinde çıkan yangında evde tek olan hasta kadın, eşi tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Recep Duman'a ait 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Duman, evinde yangın çıktığı bilgisi üzerine eve geldi. Yangın esnasında evde bulunan ve parkinson hastası olduğu belirtilen Hidayet Duman, eşinin yardımıyla evden çıkarıldı.



112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Hidayet Duman'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.