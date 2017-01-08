Ordu'da Eğitime Kar Engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verilmiştir."



Açıklamada, Altınordu, Gülyalı, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.