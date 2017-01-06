Ordu'da "Eğitimde İş Birliği" Protokolü

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile İl Mili Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.



ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş'ı kabul etti.



Karataş, İlahiyat Fakültesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokolün imzalanmasının adından yaptığı açıklamada, protokol kapsamında, üniversitenin diğer fakülteleriyle de İl Müdürlüğü arasında yardımcı protokoller imzaladıklarını kaydetti.



Üniversiteyle olumlu ve yapıcı bir iş birliği içinde olduklarını belirten Karataş, "Sayın Rektörümüz bize her zaman yakın alaka gösteriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.



Yarılgaç da evrensel bilime olan katkılarının yanı sıra bölgesel sorunların giderilmesinde de önemli katkılar sağlayan üniversitelerin, gerçekleştireceği protokoller ile ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim sistemine önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.



ODÜ'nün, ilindeki ve bölgesindeki bütün kurumlarla bu tür protokoller imzalayarak ortak iş birlikleri yoluyla projeler ürettiğini aktaran Yarılgaç, "Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle önceden yürüttüğümüz birçok iş birliği programı mevcut. Milli Eğitim Müdürlüğünün bütün çıktıları aslında üniversitelerin girdileri şeklinde düşünülmelidir. Bugün de imzaladığımız protokolle o çıktılara yardımcı olmak ve onların çok daha iyi bir şekilde üniversitelere girmesi amacına yönelik bir protokol imzaladık." diye konuştu.



Protokolle, birbirine kaynak teşkil eden kurumların eğitimde iş birliği yaparak tüm temel eğitim ve orta öğretim kademelerindeki öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.



Ayrıca, akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı verilmesi, din eğitimi ve öğretiminde ortak aklın verilerinden yararlanılması amaçlandığı kaydedildi.