Ordu'da Devlet Yatırımları

Ordu'da devlet tarafından sürdürülen yatım miktarının toplam 4 milyar lirayı aştığı, sadece 2016 yılında 873 milyon TL olduğu açıklandı.



Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında yapıldı.



Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, devletin Ordu için kesenin ağzını açtığını belirterek, 2016 yılı sonu itibarıyla Ordu'da devletin yatırımcı kuruluşları tarafından 423 proje uygulandığını, bu projelerin toplam bedellerinin 4 Milyar 325 milyon TL olduğunu söyledi.



2016 yılında bu projeler için önceki yıllarda toplam 1 milyar 583 milyon TL harcanırken, sadece 2016 yılında 873 milyon TL harcandığını ifade eden Vali Balkanlıoğlu, "Buna göre yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 56.80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlimizde yürütülen 423 adet kamu yatırım projesinden 217 adedi devam eden projedir. Projelerin, 10 adedi etüt, 24 adedi proje, 29 adedi ihale ve 5 adedi sözleşme aşamasındadır. Çeşitli sebeplerle henüz başlanamayan 27 adet proje bulunmaktadır. 111 adet projede ise yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yapımı tamamlanmıştır. İlimizde yatırımlar ağırlıklı olarak; ulaştırma, eğitim, sağlık, enerji, tarım, konut, kültür ve turizm ile diğer kamu hizmetleri sektörlerinde yoğunlaşmaktadır" dedi.



Yatırımlara göre harcama miktarı



Koordinasyon Kurulu'nda yapılan açıklamaya göre, en çok yatırım yapılan ulaştırma sektöründe toplam 52 proje bulunduğu, bunun 29 adedinin devam ettiğini, 16 projenin ise tamamlandığı kaydedildi. Ulaştırma sektöründe 1 projenin etüt aşamasında, 5 projenin proje aşamasında, 1 projenin de sözleşme aşamasında olduğu belirtildi. Ulaştırma projelerinin toplam bedelinin 2 milyar 413 milyon TL olduğu, bugüne kadar 1 milyar 552 milyon TL harcama yapılarak yüzde 64 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı vurgulandı.



Eğitim sektöründe tamamlanan 13, devam eden 11, ihale aşamasında 3, etüt ve proje aşamasında 2 adet ve çeşitli sebepler ile başlanamayan 1 adet proje olmak üzere toplamda 30 adet proje bulunurken bu projelerin toplam bedeli 304 milyon TL olarak açıklandı. Eğitim sektöründe toplamda 162 milyon TL harcamanın gerçekleştirilerek yüzde 53 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı kaydedildi.



Tarım sektöründe ise tamamlanan 24, devam eden 26, ihale aşamasında 8, sözleşme aşamasında 3 ve başlanamayan 2 proje olmak üzere toplamda 63 adet proje bulunuyor. Projelerin toplam bedeli 214 milyon TL olarak açıklanırken bugüne kadar 55 Milyon TL'nin harcandığı ve yüzde 26 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı vurgulandı.



Sağlık sektöründe tamamlanan 4, devam eden 5, ihale aşamasında 5,proje aşamasında 9 adet olmak üzere toplamda 23 adet proje bulunurken, projelerin toplam bedeli 133 milyon TL olduğu ve bugüne kadar 90.5 milyon TL harcanarak yüzde 68 nakdi gerçekleşme sağlandığı belirtildi.



Turizm sektöründe tamamlanan 6, devam eden 14, ihale aşamasında 5, proje aşamasında 3 adet proje olmak üzere toplamda 28 adet proje bulunduğu, toplam proje bedelinin 55 milyon TL olduğu, bu yatırımlara bugüne kadar 32 milyon TL harcandığı ve yüzde 58 nakdi gerçekleşme sağlandığı bildirildi.



Enerji sektöründe 3 adet tamamlanan ve 6 adet devam eden proje olmak üzere toplamda 9 adet proje bulunurken projelerin toplam bedelinin 213 milyon TL, 2016 yılı sonu harcama miktarının 184 milyon TL, nakdi gerçekleşmenin ise yüzde 86 oranında olduğu açıklandı. - ORDU