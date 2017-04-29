Ordu'da Çilek Üretimi Yüz Güldürdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde farklı iki mahallede kurduğu seralarda çilek üretimine başlayan İsa Falay, çileğin hem üretiminden hem de lezzetinden çok memnun olduğunu söyledi.



Salihli ve Bolaman Mahallerinde kurduğu özel seralarda çilek üretimine başlayan üretici İsa Falay, "Bu yörenin toprağını çilek çok seviyor. Ektiğimiz günün haftasında hasat veren bir ürün. Bu durumda bizleri çok sevindiriyor" dedi.



Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinin yanı sıra ayrıca özel olarak yapılan seralarda da üretim başladı.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin de üreticilere verdiği desteklerle çilek üretiminin artırılması hedeflenirken üreticiler ise çileğin hasadından memnun olduğunu söylediler.



Özellikle tat ve aroması ile lezzetinin çok iyi olduğunu belirten üretici İsa Falay, "Geçen yıl deneme ekimleri yaptık. Bölgeyi, toprağı sevmesini ve birçok konuda test dikimleri yaptık. Bolaman ve Salihli Mahallerimizde özel olarak hazırlattığımız seralarda yaklaşık 500 metre kare alanda dikimlerini yaptık. Çileğin lezzeti, araması ve kalitesi bizleri sevindirdi. Dikimleri yaptıktan kısa bir süre sonra çilek yetişmeye başladı ve bizleri gerçekten her anlamda mutlu etti. Bölgeyi seviyor diyebilirim. Bu yıl 5 bin fidan dikimi yaptık ve hasadı almaya başladık. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de bizlere fidan dikimlerinde destek verdi. Geliştirmeyi hedefliyoruz. Ordu'da son zamanlarda çilek yetiştiriciliği gerçekleşmeye başladı. Açık olarak çileği yetiştiren daha çok. Ben özel olarak serada yetiştiriyorum" dedi.



Falay, yetiştirdiği yerel çilekleri il içinde büyük restoran, il dışında ise İstanbul, Ankara ve Bursa illerine göndereceğini sözlerine ekledi. - ORDU