Ordu'da Bin 883 Sandıkta Oy Kullanılıyor

Ordu'da 18 maddelik anayasa değişikliği referandum için vatandaşlar saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemine başladı.



Ordu'da kayıtlı 548 bin 938 seçmen, bin 883 sandıkta oy verme işlemine saat 07.00'de başladı. Sabahın erken saatleriyle birlikte, vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına gitti. İlk saatlerde yoğunluk görülmezken, güvenlik güçleri, oy kullanılan bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.



Vatandaşlar, referandum sonuçlarının Türkiye'ye güçlü ve istikrarlı yeni bir dönem getirmesi dileğinde bulundu. - ORDU