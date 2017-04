Ordu'da Bilgi Evi açıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz: "Bilgi evleriyle fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz"



ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Mimar Sinan Bilgi Evini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Altınordu Mimar Sinan Bilgi Evinin Büyükşehir Belediyesinin açtığı ilk bilgi evi olduğunu belirten Başkan Yılmaz, ilerleyen zamanlarda ise diğer ilçelere de bilgi evleri açmayı planladıklarını söyledi.

Mimar Sinan Bilgi Evine, bir ayda 469 öğrencinin ücretsiz kayıt yaptırdığını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, "Bilgi evimizde tamamı ücretsiz verilen kurslarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri, kütüphane, internet ve bilişim hizmetleri, yaz etkinlikleri, gezi programları ile öğrencilerimizin bilgi ve becerilerine yönelik kurslar bulunuyor" dedi.

Bilgi evleriyle fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Buraya gelen her öğrencimizi, kendi çocuğumuz gibi görüp ona göre eğitip donatacak ve onlara sahip çıkacağız. Çocuklarımıza en üst sevide eğitim verirken anane, gelenek ve göreneklerimizi de öğreteceğiz. İnşallah burada fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Enver Yılmaz, öğrencilere yönelik her türlü imkanı olan güzel bir eğitim ortamı hazırladıklarını belirterek, "Bilgi evimizin çok önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız ile uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan Bilgi Evimizde, öğrencilerimiz için her türlü fiziki imkanı olan çok güzel bir ortam hazırladık. Henüz faaliyete geçeli bir ay olmadan kayıtlı öğrenci sayımız 500'e yaklaştı" diye konuştu.