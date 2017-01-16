Ordu'da Başarılı Polisler Ödüllendirildi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 43 personel başarı belgesiyle ödüllendirildi.



Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, aralarında 3. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 43 personele üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun onayıyla verilen başarı belgeleri Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle personellere takdim edildi. Törende konuşan Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, personellerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ORDU