Ordu'da Başarılı Polisler Ödüllendirildi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 43 personel, başarı belgesiyle ödüllendirildi.



Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun onayıyla aralarında 3. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 43 emniyet personeli, üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı başarı belgesine layık görüldü.



Başarı belgeleri, emniyet müdürlüğünde düzenlenen törenle personellere takdim edildi.



Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, törende, personeli tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.