Ordu'da Banyoda Düşen Genç Öldü

Altınordu ilçesinde, banyoda düşerek ağır yaralanan Erhan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Erhan Öztürk (23), evinin banyosunda ayağının kayıp düşmesi sonucu ağır yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öztürk'ün cenazesi, Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nizamettin Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.



Cenaze törenine, Öztürk'ün yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Öte yandan, ilçede esnaflık yapan Öztürk'ün, yaklaşık bir yıl önce evlendiği ve bir ay sonra erkek çocuğunun dünyaya geleceği öğrenildi.